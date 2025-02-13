Розвідка Данії назвала передумови і терміни початку війни Росії проти НАТО

Російська Федерація буде готова до війни з НАТО впродовж кількох років. Армія РФ уже нарощує свій військовий потенціал, а вирішальними для початку вторгнення стане низка факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Служби розвідки Міністерства оборони Данії (DDIS).

Данська розвідка 11 лютого опублікувала розсекречену розвідувальну оцінку, в якій детально описується зростаюча російська загроза для Данії та членів НАТО.

Згідно з висновками, Росія може бути готова розпочати повномасштабну війну проти Північноатлантичного союзу (НАТО) впродовж наступних п'яти років.

Як зазначається в оцінці, Росія перебудовує свої Збройні сили, щоб воювати з Альянсом на рівних. Кремль робить це за фінансової та матеріальної підтримки з боку Китаю, Північної Кореї й Ірану.

Також зазначається, що готовність РФ ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на російські зусилля з розбудови потенціалу.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 12 лютого повідомив, що в 2024 році всі країни Європи витратили на оборону 457 мільярдів доларів, тоді як Росія самостійно витратила 462 мільярди доларів.

У розвідувальній оцінці DDIS зазначається, що Росія ще не вирішила розпочати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свій військовий потенціал, щоб зберегти таку можливість.

"Наразі Росія уникає дій, які могли б задіяти статтю 5 Альянсу - зобов'язання щодо взаємної самооборони, - але може піти на ще більші ризики, якщо побачить, що співвідношення сил змінюється на її користь", - йдеться у звіті данської розвідки.

В оцінці DDIS зазначається, що якщо Росія вважатиме НАТО ослабленим у військовому чи політичному плані, вона може з більшою готовністю напасти на європейського члена НАТО. Особливо ризик цього зростає, якщо Росія буде сумніватися у військовій підтримці Європи з боку США.

У Службі розвідки також вважають, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах, вивільнить суттєві військові ресурси, які Кремль залучить в іншому майбутньому воєнному конфлікті.

Часові терміни

В оцінці DDIS також окреслюються часові рамки зростання військової загрози з боку Росії у разі припинення бойових дій в Україні:

Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шести місяців;

Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки;

Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п'ять років.

Такі висновки данської розвідки цілковито збігаються з оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо зусиль Росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

У своєму звіті за 12 лютого ISW нагадав, що зусилля Росії з реструктуризації російської армії, відродження Московського і Ленінградського військових округів, а також створення довгострокових механізмів мілітаризації і радикалізації російського суспільства проти західних ідеалів і цінностей, свідчать про те, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО.