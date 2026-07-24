Не тільки PAC-3. Хмара попросив США максимально прискорити поставки протибалістики

Він наголосив, що Україна робить все можливе для того, щоб різні типи дронів, НРК та мережоцентричні операції надали їй перевагу над ворогом.

"Критична потреба залишається незмінною - захист неба. Запросив максимальне пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці. Швидке постачання таких ракет рятує життя українців, захищає наші міста та зберігає оборонну промисловість", - зазначив Хмара.

Т.в.о. міністра також обговорив з американськими партнерами запуск спільного виробництва та локалізації ракет до Patriot у межах домовленостей між президентами України і США.

"Ще один важливий напрям - взаємовигідна співпраця у сфері дронів. Україна готова ділитися зі США унікальним досвідом сучасної технологічної війни.", - наголосив Хмара.