Не только PAC-3. Хмара попросил США максимально ускорить поставки противобаллистики

Украина нуждается в скорейших поставках антибалистических ракет для защиты своего неба. Киев запросил у Вашингтона перехватчики PAC-3 и не только.
Об этом заявил врио министра обороны Евгений Хмара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Он подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы различные типы дронов, НРК и сетецентрические операции дали ей преимущество над врагом.
"Критическая потребность остается неизменной - защита неба. Запросил максимальное ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике. Быстрая поставка таких ракет спасает жизни украинцев, защищает наши города и сохраняет оборонную промышленность", - отметил Хмара.
Врио министра также обсудил с американскими партнерами запуск совместного производства и локализации ракет к Patriot в рамках договоренностей между президентами Украины и США.
"Еще одно важное направление - взаимовыгодное сотрудничество в сфере дронов. Украина готова делиться с США уникальным опытом современной технологической войны", - подчеркнул Хмара.
Напомним, компании, занимающиеся производством ракет-перехватчиков для систем Patriot, находятся на ранних стадиях по строительству производственных мощностей в Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для усиления ПВО в зимний период страна рассчитывает получить от союзников 300 ракет для систем Patriot.