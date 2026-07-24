Не только PAC-3. Хмара попросил США максимально ускорить поставки противобаллистики

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы различные типы дронов, НРК и сетецентрические операции дали ей преимущество над врагом.

"Критическая потребность остается неизменной - защита неба. Запросил максимальное ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике. Быстрая поставка таких ракет спасает жизни украинцев, защищает наши города и сохраняет оборонную промышленность", - отметил Хмара.

Врио министра также обсудил с американскими партнерами запуск совместного производства и локализации ракет к Patriot в рамках договоренностей между президентами Украины и США.

"Еще одно важное направление - взаимовыгодное сотрудничество в сфере дронов. Украина готова делиться с США уникальным опытом современной технологической войны", - подчеркнул Хмара.