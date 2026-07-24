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Не только PAC-3. Хмара попросил США максимально ускорить поставки противобаллистики

18:27 24.07.2026 Пт
1 мин
Киев и Вашингтон также обсудили запуск производства ракет для Patriot
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Евгений Хмара (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина нуждается в скорейших поставках антибалистических ракет для защиты своего неба. Киев запросил у Вашингтона перехватчики PAC-3 и не только.

Об этом заявил врио министра обороны Евгений Хмара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное для того, чтобы различные типы дронов, НРК и сетецентрические операции дали ей преимущество над врагом.

"Критическая потребность остается неизменной - защита неба. Запросил максимальное ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике. Быстрая поставка таких ракет спасает жизни украинцев, защищает наши города и сохраняет оборонную промышленность", - отметил Хмара.

Врио министра также обсудил с американскими партнерами запуск совместного производства и локализации ракет к Patriot в рамках договоренностей между президентами Украины и США.

"Еще одно важное направление - взаимовыгодное сотрудничество в сфере дронов. Украина готова делиться с США уникальным опытом современной технологической войны", - подчеркнул Хмара.

Напомним, компании, занимающиеся производством ракет-перехватчиков для систем Patriot, находятся на ранних стадиях по строительству производственных мощностей в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для усиления ПВО в зимний период страна рассчитывает получить от союзников 300 ракет для систем Patriot.

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Соединенные Штаты АмерикиПВОВойна в УкраинеРакетыЕвгений Хмара