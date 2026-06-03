Не тільки Мельник. Кого ще з історичних діячів перепоховають на військовому кладовищі

Процес перепоховання розбито на окремі етапи. На першому пріоритет віддають військовим діячам визвольних змагань. Для них на території НВМК виділено дві окремі ділянки.

На цих ділянках уже готують перенесення останків першого десятка діячів. Серед них - командири Української галицької армії (УГА) Гнат Стефанів, Антін Кравс та Віктор Курманович.

"Туди, в окремі сектори ми плануємо також переносити тих військових діячів, які багато зробили для захисту Батьківщини, однак за критеріями не підпадають під Пантеон", - зазначив Потураєв.

Головнокомандувачі та перші особи визвольного руху мають знайти спокій безпосередньо у Пантеоні видатних українців. Проте сам Пантеон поки що на етапі створення.

Через це навіть найвищих діячів спочатку поховають на території військового меморіального кладовища. Лише згодом їх перенесуть на постійне місце - до Пантеону.