Не только Мельник. Кого еще из исторических деятелей перезахоронят на военном кладбище

Процесс перезахоронения разбит на отдельные этапы. На первом приоритет отдают военным деятелям освободительной борьбы. Для них на территории НВМК выделены два отдельных участка.

На этих участках уже готовят перенос останков первого десятка деятелей. Среди них - командиры Украинской галицкой армии (УГА) Игнат Стефанив, Антин Кравс и Виктор Курманович.

"Туда, в отдельные секторы мы планируем также переносить тех военных деятелей, которые много сделали для защиты Родины, однако по критериям не подпадают под Пантеон", - отметил Потураев.

Главнокомандующие и первые лица освободительного движения должны найти покой непосредственно в Пантеоне выдающихся украинцев. Однако сам Пантеон пока на этапе создания.

Поэтому даже самых высоких деятелей сначала похоронят на территории военного мемориального кладбища. Лишь впоследствии их перенесут на постоянное место - в Пантеон.