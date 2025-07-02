Не тільки Костюк. Більше 20-ти сіяних вилетіли з "Вімблдона"-2025 після першого кола: повний список

Вже перше коло Вімблдонського турніру принесло чимало несподіванок. В стартових матчах програли 23 сіяні учасники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce.
Жіночий турнір уже втратив 10 сіяних спортсменок. На жаль, серед них і Марта Костюк, що мала 26-й номер посіву. Друга ракетка України несподівано поступилась 171-й у світовому рейтингу – словенці Вероніці Ер'явець.
Втім, Україна змогла відзначитися тут і зі знаком "плюс". Завдяки Даяні Ястремській, яка стала авторкою поки що найгучнішої сенсації, вибивши зі змагання другу сіяну – американку Коко Гофф.
Сіяні тенісистки, що залишили турнір:
У чоловіків – жертв ще більше. За підсумками стартового раунду головний трав'яний "мейджор" сезону залишили одразу 13 гравців з елітного списку.
Сіяні тенісисти, що вже вилетіли:
138-й розіграш турніру Гренд Слем проходить на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.
Традиційно переможці визначаються у п'яти основних розрядах – серед чоловіків та жінок. Також змагання проводяться серед юніорів, ветеранів та тенісистів на візках.
У 2025 році матчі основної сітки проходять із 30 червня до 13 липня. Загальний призовий фонд склав рекордні для турніру 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Раніше ми писали про роман Ястремської з молодшим на кілька років бійцем ММА.
Також повідомляли, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.