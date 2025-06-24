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Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА: з ким зустрічається зірка тенісу

Вівторок 24 червня 2025 17:45
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Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА: з ким зустрічається зірка тенісу Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Українська тенісистка Даяна Ястремська рідко говорить про своє особисте життя, однак зробила виняток і розповіла про коханого, який будує кар’єру у змішаних єдиноборствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Чемпіон.

Що Ястремська говорить про коханого чоловіка

"Ми познайомилися ще кілька років тому, але наші стосунки почалися торік. Його звати Давид. Він родом з Одеси, молодший за мене, але це помітно лише в паспорті - за характером і впевненістю він справжній боєць", - зізналася 25-річна Ястремська.

Спортсмен виступає в середній ваговій категорії та має бездоганний послужний список: шість поєдинків - шість перемог.

Востаннє виходив у клітку рік тому, але продовжує активну підготовку.

Одним із його тренувальних таборів був елітний зал American Top Team у Маямі - місце, де готуються топові бійці з усього світу.

Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА: з ким зустрічається зірка тенісу

Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

За словами Даяни, "у його вазі важко знайти рівного - слабші не хочуть битися, а до зірок ще не допускають".

"Але так побудована вся система. Щоб пробитися в топ, потрібно пройти стратегічний шлях", - пояснює тенісистка.

При цьому Ястремська щиро вірить у потенціал коханого.

"Я знаю, що він здатен досягти вершини - UFC цілком реально. І коли буде призначена дата наступного бою, я обов’язково розповім про неї - щоб ми всі могли його підтримати", - додала спортсменка.

Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА: з ким зустрічається зірка тенісу

Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Нагадаємо, нещодавно Ястремська не змогла здобути титул у фіналі турніру WTA 250 у Ноттінгемі, поступившись американці Кесслер у напруженому матчі. Цей поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини й став для Даяни сьомим фіналом у кар’єрі та другим у сезоні.

Також читайте про те, як українські спортсменки запалили в Монако на дні народженні Ястремської.

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Теніс Даяна Ястремська UFC
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