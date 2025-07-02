Не только Костюк. Более 20-ти сеяных вылетели с "Уимблдона"-2025 после первого круга: полный список

Уже первый круг Уимблдонского турнира принес немало неожиданностей. В стартовых матчах проиграли 23 сеяных участника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAce.
Женский турнир уже потерял 10 сеяных спортсменок. К сожалению, среди них и Марта Костюк, которая имела 26-й номер посева. Вторая ракетка Украины неожиданно уступила 171-й в мировом рейтинге - словенке Веронике Эрьявец.
Впрочем, Украина смогла отличиться здесь и со знаком "плюс". Благодаря Даяне Ястремской, которая стала автором пока что самой громкой сенсации, выбив из соревнования вторую сеяную - американку Коко Гофф.
Сеяные теннисистки, покинувшие турнир:
У мужчин - жертв еще больше. По итогам стартового раунда главный травяной "мэйджор" сезона покинули сразу 13 игроков из элитного списка.
Уже вылетевшие сеяные теннисисты:
138-й розыгрыш турнира Грэнд Слэм проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Традиционно победители определяются в пяти основных разрядах - среди мужчин и женщин. Также соревнования проводятся среди юниоров, ветеранов и теннисистов на колясках.
В 2025 году матчи основной сетки проходят с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд составил рекордные для турнира 50 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее мы писали о романе Ястремской с младшим на несколько лет бойцом ММА.
Также сообщали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.