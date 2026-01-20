Не тільки у Києві: у низці областей ввели аварійні відключення світла, графіки не діють

Зранку, 20 січня, у деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла після атаки РФ. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - повідомили у компанії.
В "Укренерго" наголосили, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У столиці та області через складну ситуацію в енергетиці запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Як раніше пояснював гендиректор YASNO Сергій Коваленко, Київ нині живе в режимі аварійних відключень: орієнтовно три години зі світлом і до десяти годин без нього, водночас ситуація відрізняється залежно від району.
Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, у Броварському та Бориспільському районах запроваджені екстрені відключення електропостачання. Терміни відновлення наразі невідомі, про зміни обіцяють повідомити додатково.
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
О 07:14 в області ввели графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів. Таку команду дало НЕК "Укренерго".
У "Сумиобленерго" пояснили, що причина такого кроку - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії Росії.
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 січня 2026 року
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 - 3,0 черги
з 06:00 до 08:00 - 3.5 черги
з 08:00 до 10:00 - 4,0 черги
з 10:00 до 18:00 - 4,5 черги
з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Сьогодні 20 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 20 січня, графік погодинних відключень електроенергії:
підчерга 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
підчерга 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
підчерга 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
підчерга 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
підчерга 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
підчерга 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
підчерга 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
підчерга 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
підчерга 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
Росія в ніч проти 20 січня здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву та низці інших міст України, зокрема Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю й Одесі, а також по важливих енергетичних центрах.
Упродовж ночі ворог застосовував балістичні ракети та дрони-камікадзе, а під ранок завдав ударів крилатими ракетами.
У Києві після комбінованого обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег столиці.
Детальніше про наслідки атаки ворога - читайте у матеріалі РБК-Україна.