Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

Утром, 20 января, в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света после атаки РФ. Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в компании.
В "Укрэнерго" отметили, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В столице и области из-за сложной ситуации в энергетике введены экстренные отключения электроэнергии.
Как ранее объяснял гендиректор YASNO Сергей Коваленко, Киев сейчас живет в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и до десяти часов без него, при этом ситуация отличается в зависимости от района.
Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, в Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения электроснабжения. Сроки восстановления пока неизвестны, об изменениях обещают сообщить дополнительно.
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
В 07:14 в области ввели графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго".
В "Сумыоблэнерго" объяснили, что причина такого шага - повреждение энергосистемы в результате атаки армии России.
В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 января 2026 года
Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:
с 00:00 до 06:00 - 3,0 очереди
с 06:00 до 08:00 - 3.5 очереди
с 08:00 до 10:00 - 4,0 очереди
с 10:00 до 18:00 - 4,5 очереди
с 18:00 до 20:00 - 4,0 очереди
с 20:00 до 22:00 - 3,5 очереди
с 22:00 до 24:00 - 3,0 очереди
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Сегодня 20 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести на Ровенщине во вторник, 20 января, график почасовых отключений электроэнергии:
подчерк 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
подчерк 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
подчередь 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
подчередь 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
подчередь 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчередь 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
подчередь 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчередь 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчередь 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
подчередь 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
подчередь 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
подчередь 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
Россия в ночь на 20 января осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и ряду других городов Украины, в частности по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по важным энергетическим центрам.
В течение ночи враг применял баллистические ракеты и дроны-камикадзе, а под утро нанес удары крылатыми ракетами.
В Киеве после комбинированного обстрела россиян без тепла остаются 5635 многоэтажек, кроме того без воды оказался весь левый берег столицы.
