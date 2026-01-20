Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

"Укрэнерго"

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев и Киевская область

В столице и области из-за сложной ситуации в энергетике введены экстренные отключения электроэнергии.

Как ранее объяснял гендиректор YASNO Сергей Коваленко, Киев сейчас живет в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и до десяти часов без него, при этом ситуация отличается в зависимости от района.

Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, в Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения электроснабжения. Сроки восстановления пока неизвестны, об изменениях обещают сообщить дополнительно.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Сумская область

В 07:14 в области ввели графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго".

В "Сумыоблэнерго" объяснили, что причина такого шага - повреждение энергосистемы в результате атаки армии России.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 января 2026 года

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.

с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

с 08:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 4.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

Хмельницкая область

Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Днепропетровская область