Не тільки у Києві: у низці областей ввели аварійні відключення світла, графіки не діють

Зранку, 20 січня, у деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла після атаки РФ. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - повідомили у компанії.

В "Укренерго" наголосили, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ та Київська область

У столиці та області через складну ситуацію в енергетиці запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Як раніше пояснював гендиректор YASNO Сергій Коваленко, Київ нині живе в режимі аварійних відключень: орієнтовно три години зі світлом і до десяти годин без нього, водночас ситуація відрізняється залежно від району.

Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, у Броварському та Бориспільському районах запроваджені екстрені відключення електропостачання. Терміни відновлення наразі невідомі, про зміни обіцяють повідомити додатково.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Сумська область

О 07:14 в області ввели графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів. Таку команду дало НЕК "Укренерго".

У "Сумиобленерго" пояснили, що причина такого кроку - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії Росії.

Харківська область

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 січня 2026 року

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 08:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Дніпропетровська область