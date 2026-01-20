ua en ru
Не тільки у Києві: у низці областей ввели аварійні відключення світла, графіки не діють

Вівторок 20 січня 2026 09:29
Автор: Ірина Глухова

Зранку, 20 січня, у деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла після атаки РФ. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - повідомили у компанії.

В "Укренерго" наголосили, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ та Київська область

У столиці та області через складну ситуацію в енергетиці запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Як раніше пояснював гендиректор YASNO Сергій Коваленко, Київ нині живе в режимі аварійних відключень: орієнтовно три години зі світлом і до десяти годин без нього, водночас ситуація відрізняється залежно від району.

Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, у Броварському та Бориспільському районах запроваджені екстрені відключення електропостачання. Терміни відновлення наразі невідомі, про зміни обіцяють повідомити додатково.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Сумська область

О 07:14 в області ввели графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів. Таку команду дало НЕК "Укренерго".

У "Сумиобленерго" пояснили, що причина такого кроку - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії Росії.

Харківська область

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

  • 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 січня 2026 року

  • з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
  • з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
  • з 08:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.
  • з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Дніпропетровська область

    Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

    Чернігівська область

    Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

    Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

    Черкаська область

    Години відсутності електропостачання:

    • 1.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
    • 1.2 02:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
    • 2.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00
    • 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 22:00 - 24:00
    • 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 24:00
    • 3.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
    • 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
    • 4.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
    • 5.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 14:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
    • 5.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
    • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 12:30 - 17:00, 19:00 - 23:00
    • 6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00

    Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

    Кіровоградська область

    Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

    Житомирська область

    На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
    з 00:00 до 06:00 - 3,0 черги
    з 06:00 до 08:00 - 3.5 черги
    з 08:00 до 10:00 - 4,0 черги
    з 10:00 до 18:00 - 4,5 черги
    з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
    з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
    з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги

    Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

    Миколаївська область

    • 1.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00;
    • 1.2 – 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 3.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 3.2 – 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 4.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 4.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 5.1 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 5.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 6.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 6.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30.

    Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

    Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

    Вінницька область

    Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

    Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

    Запорізька область

    Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

    • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    • 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

    Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

    Волинська область

    На Волині діятимуть такі графіки відключення:

    • підчерга 1.1: 02:00-04:00, 06:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • підчерга 1.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • підчерга 2.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • підчерга 2.2: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • підчерга 3.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • підчерга 3.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • підчерга 4.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 10:00-14:30, 17:00-19:00, 22:00-24:00
    • підчерга 4.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • підчерга 5.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
    • підчерга 5.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
    • підчерга 6.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 09:30-14:30, 17:00-21:00
    • підчерга 6.2: 00:00-02:00, 04:30-09:30, 12:00-17:00, 19:30-21:00

    Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

    Львівська область

    Сьогодні 20 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

    Дізнатись свою чергу відключень можна:

    • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
    • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
    • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
    • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
    • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

    Івано-Франківська область

    Дізнатися свою чергу можна:

    • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
    • у Viber-боті компанії;
    • за посиланням.

    Тернопільська область

    На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

    Закарпатська область

    За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

    Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

    Чернівецька область

    Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

    Рівненська область

    У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 20 січня, графік погодинних відключень електроенергії:

    • підчерга 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00

    • підчерга 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00

    • підчерга 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

    • підчерга 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00

    • підчерга 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • підчерга 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00

    • підчерга 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • підчерга 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • підчерга 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00

    • підчерга 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

    • підчерга 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

    • підчерга 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

      Обстріл України 20 січня

      Росія в ніч проти 20 січня здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву та низці інших міст України, зокрема Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю й Одесі, а також по важливих енергетичних центрах.

      Упродовж ночі ворог застосовував балістичні ракети та дрони-камікадзе, а під ранок завдав ударів крилатими ракетами.

      У Києві після комбінованого обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег столиці.

      Детальніше про наслідки атаки ворога - читайте у матеріалі РБК-Україна.

