Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

Вторник 20 января 2026 09:29
UA EN RU
Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 20 января, в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света после атаки РФ. Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев и Киевская область

В столице и области из-за сложной ситуации в энергетике введены экстренные отключения электроэнергии.

Как ранее объяснял гендиректор YASNO Сергей Коваленко, Киев сейчас живет в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и до десяти часов без него, при этом ситуация отличается в зависимости от района.

Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, в Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения электроснабжения. Сроки восстановления пока неизвестны, об изменениях обещают сообщить дополнительно.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Сумская область

В 07:14 в области ввели графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго".

В "Сумыоблэнерго" объяснили, что причина такого шага - повреждение энергосистемы в результате атаки армии России.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

  • 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
  • 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
  • 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
  • 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 января 2026 года

  • с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
  • с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.
  • с 08:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 4.5 очередей.
  • с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

Хмельницкая область

Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Днепропетровская область

    Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

    Черниговская область

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

    Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

    Черкасская область

    Часы отсутствия электроснабжения:

    • 1.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
    • 1.2 02:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
    • 2.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00
    • 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 22:00 - 24:00
    • 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 24:00
    • 3.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
    • 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
    • 4.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
    • 5.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 14:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
    • 5.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
    • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 12:30 - 17:00, 19:00 - 23:00
    • 6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00

    Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

    Кировоградская область

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

    Житомирская область

    На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:
    с 00:00 до 06:00 - 3,0 очереди
    с 06:00 до 08:00 - 3.5 очереди
    с 08:00 до 10:00 - 4,0 очереди
    с 10:00 до 18:00 - 4,5 очереди
    с 18:00 до 20:00 - 4,0 очереди
    с 20:00 до 22:00 - 3,5 очереди
    с 22:00 до 24:00 - 3,0 очереди

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Актуальную информацию можно узнать здесь.

    Николаевская область

    • 1.1 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00;
    • 1.2 - 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 2.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 2.2 - 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 3.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 3.2 - 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 4.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 4.2 - 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
    • 5.1 - 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 5.2 - 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
    • 6.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30;
    • 6.2 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30.

    Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

    Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

    Винницкая область

    Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

    Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

    Запорожская область

    Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

    • 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
    • 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
    • 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
    • 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
    • 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
    • 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
    • 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

    Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

    Волынская область

    На Волыни будут действовать такие графики отключения:

    • подчередь 1.1: 02:00-04:00, 06:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • подчередь 1.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • подчередь 2.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • подчередь 2.2: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • подчередь 3.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • подочередь 3.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
    • подчинение 4.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 10:00-14:30, 17:00-19:00, 22:00-24:00
    • подочередь 4.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
    • подчередь 5.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
    • подчередь 5.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
    • подчередь 6.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 09:30-14:30, 17:00-21:00
    • подчередь 6.2: 00:00-02:00, 04:30-09:30, 12:00-17:00, 19:30-21:00

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

    Львовская область

    Сегодня 20 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Узнать свою очередь отключений можно:

    • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
    • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
    • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
    • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
    • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

    Ивано-Франковская область

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Узнать свою очередь можно:

    • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
    • в Viber-боте компании;
    • по ссылке.

    Тернопольская область

    На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Закарпатская область

    По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

    Черновицкая область

    Не только в Киеве: в ряде областей ввели аварийные отключения света, графики не действуют

    Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

    Ровенская область

    В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести на Ровенщине во вторник, 20 января, график почасовых отключений электроэнергии:

    • подчерк 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00

    • подчерк 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00

    • подчередь 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

    • подчередь 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00

    • подчередь 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • подчередь 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00

    • подчередь 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • подчередь 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

    • подчередь 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00

    • подчередь 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

    • подчередь 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

    • подчередь 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

      Обстрел Украины 20 января

      Россия в ночь на 20 января осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и ряду других городов Украины, в частности по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по важным энергетическим центрам.

      В течение ночи враг применял баллистические ракеты и дроны-камикадзе, а под утро нанес удары крылатыми ракетами.

      В Киеве после комбинированного обстрела россиян без тепла остаются 5635 многоэтажек, кроме того без воды оказался весь левый берег столицы.

      Подробнее о последствиях атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.

