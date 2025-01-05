Не тільки Казань. Ще у низці російських міст закрили аеропорти

Атака дронів в РФ

Міноборони Росії заявило про масовану атаку дронів в ніч на 5 січня. Москва стверджує, що нібито знищили 61 дрон у п'яти областях, а саме у Ростовській області - 37 безпілотників, Брянській - 20, Воронезькій - два, по одному - у Бєлгородській та Орловській.

У мережі заявили, що вночі дрони атакували Таганрог та Мілерово Ростовської області РФ. Зокрема, йдеться про атаку на аеродром.

Також губернатор Бєлгородської області стверджує, що нібито дрони вдарили по трьох населених пунктах, скидаючи вибухівку.

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