Не только Казань. Еще в ряде российских городов закрыли аэропорты

Атака дронов в РФ

Минобороны России заявило о массированной атаке дронов в ночь на 5 января. Москва утверждает, что якобы уничтожили 61 дрон в пяти областях, а именно в Ростовской области - 37 беспилотников, Брянской - 20, Воронежской - два, по одному - в Белгородской и Орловской.

В сети заявили, что ночью дроны атаковали Таганрог и Миллерово Ростовской области РФ. В частности, речь идет об атаке на аэродром.

Также губернатор Белгородской области утверждает, что якобы дроны ударили по трем населенным пунктам, сбрасывая взрывчатку.

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