Тільки iPhone: в Ізраїлі заборонили Android для певної категорії населення

На тлі війни в Газі Ізраїль розширює обмеження на використання мобільних телефонів для старших офіцерів - Android тепер заборонений для службового використання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Згідно з оновленими правилами, в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіцери з посад підполковника і вище зобов'язані використовувати тільки iPhone для службових цілей.
Як повідомляє Jerusalem Post, це дасть змогу ЦАХАЛ встановлювати суворіший контроль і регулювати оновлення безпеки на пристроях високопосадовців. Захід, вочевидь, ґрунтується на припущенні, що iPhone безпечніший за Android.
Ізраїльські розвідувальні служби неодноразово попереджали про ризики соціальних атак з боку ворожих військових або організацій, включно з ХАМАС. За їхніми даними, месенджери, зокрема WhatsApp, часто використовують як "приманки" для солдатів, щоб ті розкрили секретну інформацію або встановили шкідливе ПЗ.
Такі атаки можуть розкривати реальні координати військ і включати злом файлів або медіа на пристроях.
Ці заходи є частиною ширшої ініціативи ЦАХАЛ щодо обмеження використання мобільних телефонів в армії. Раніше заборона поширювалася на чини від полковника до начальника Генштабу, тепер же в зону дії правила потраплять сотні інших старших офіцерів.
Крім цього, в армії проводять внутрішні навчання і тренування для військовослужбовців різних звань, щоб інформувати персонал про ризики соціальних атак і мінімізувати використання соцмереж і месенджерів, здатних розкривати місце розташування офіцерів.
Нове розпорядження буде запроваджено найближчими днями. Це може стати першим кроком до більш масштабної заборони Android для будь-яких військових комунікацій на інших посадах. При цьому Android буде дозволено для особистого використання.
