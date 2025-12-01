Только iPhone: в Израиле запретили Android для определенной категории населения

На фоне войны в Газе Израиль расширяет ограничения на использование мобильных телефонов для старших офицеров - Android теперь запрещен для служебного использования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Согласно обновленным правилам, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) офицеры с должностей подполковника и выше обязаны использовать только iPhone для служебных целей.
Как сообщает Jerusalem Post, это позволит ЦАХАЛ устанавливать более строгий контроль и регулировать обновления безопасности на устройствах высокопоставленных должностных лиц. Мера, по всей видимости, основана на предположении, что iPhone безопаснее Android.
Израильские разведывательные службы неоднократно предупреждали о рисках социальных атак со стороны вражеских военных или организаций, включая ХАМАС. По их данным, мессенджеры, в том числе WhatsApp, часто используются в качестве "приманок" для солдат, чтобы те раскрыли секретную информацию или установили вредоносное ПО .
Такие атаки могут раскрывать реальные координаты войск и включать взлом файлов или медиа на устройствах.
Эти меры являются частью более широкой инициативы ЦАХАЛ по ограничению использования мобильных телефонов в армии. Ранее запрет распространялся на чины от полковника до начальника Генштаба, теперь же в зону действия правила попадет сотни других старших офицеров.
Помимо этого, в армии проводятся внутренние учения и тренировки для военнослужащих разных званий, чтобы информировать персонал о рисках социальных атак и минимизировать использование соцсетей и мессенджеров, способных раскрывать местоположение офицеров.
Новое распоряжение будет введено в ближайшие дни. Это может стать первым шагом к более масштабному запрету Android для любых военных коммуникаций на других должностях. При этом Android будет разрешен для личного использования.
