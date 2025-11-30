Нетаньяху запросив помилування у президента Ізраїлю після листа Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно звернувся за помилуванням до президента країни Іцхака Герцога. Це сталося після листа президента США Дональда Трампа, де той закликав помилувати Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Видання нагадало, що Нетаньяху має кілька звинувачень у корупції та шахрайстві, через що його кримінально переслідують. Сам прем'єр в проханні написав, що стурбований суспільним розколом - і помилування, на думку Нетаньяху, дозволить йому "примирити національний розкол" та "загасити вогонь суперечок".

При цьому Нетаньяху не визнав провини в корупції та шахрайстві. А офіс президента Ізраїлю повідомив, що отримав офіційне прохання прем'єра, але воно "надзвичайне" та має "суттєві наслідки".

В офіційному повідомленні офісу сказано, що запит буде передано до Департаменту помилування Міністерства юстиції. Департамент збере думки органів влади з цього питання та передасть їх юридичному раднику офісу, який сформулює висновок для ізраїльського президента.