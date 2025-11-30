ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньяху запросив помилування у президента Ізраїлю після листа Трампа

Ізраїль, Неділя 30 листопада 2025 19:16
UA EN RU
Нетаньяху запросив помилування у президента Ізраїлю після листа Трампа Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно звернувся за помилуванням до президента країни Іцхака Герцога. Це сталося після листа президента США Дональда Трампа, де той закликав помилувати Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Видання нагадало, що Нетаньяху має кілька звинувачень у корупції та шахрайстві, через що його кримінально переслідують. Сам прем'єр в проханні написав, що стурбований суспільним розколом - і помилування, на думку Нетаньяху, дозволить йому "примирити національний розкол" та "загасити вогонь суперечок".

При цьому Нетаньяху не визнав провини в корупції та шахрайстві. А офіс президента Ізраїлю повідомив, що отримав офіційне прохання прем'єра, але воно "надзвичайне" та має "суттєві наслідки".

В офіційному повідомленні офісу сказано, що запит буде передано до Департаменту помилування Міністерства юстиції. Департамент збере думки органів влади з цього питання та передасть їх юридичному раднику офісу, який сформулює висновок для ізраїльського президента.

"Після отримання всіх відповідних висновків президент відповідально та щиро розгляне запит", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що над Нетаньяху зараз триває судовий процес. Ізраїльського прем'єра звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох справах, пов'язаних з обвинуваченнями в корупції. Він став першим прем'єром країни, який свідчив у суді, як обвинувачений, перебуваючи при цьому на посаді.

Президент США Дональд Трамп 12 листопада надіслав листа президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу, в якому попросив помилувати прем'єр-міністра Нетаньяху. Трамп заявив, що переслідування прем'єра, мовляв, нібито не має нічого спільного з корупцією, а є "політично вмотивованим".

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Дональд Трамп
Новини
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву