Чим Ізраїль може допомогти Україні під час війни: міністр Елькін дав відповідь

В Одесі та Дніпрі відновлять роботу ізраїльського культурного центру "Натів". Також буде відновлено роботу Міжурядової комісії між Україною та Ізраїлем, яка кілька років не засідала.

Про це член ізраїльського Кабінету міністрів Зеєв Елькін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Елькін розповів про плани Ізраїлю щодо підтримки України та відновлення співпраці під час війни.

За його словами, Ізраїль повертає діяльність своєї організації "Натів" до довоєнного рівня, а також планує активізувати економічний діалог із Києвом.

Відновлення діяльності "Натіва"

"Я ухвалив рішення повернути "Натів" до того обсягу діяльності в Україні, який був до початку війни. Це означає відновлення діяльності "Натіва" не тільки в Києві та у Львові, як сьогодні, а повернення "Натіва" до Дніпра і до Одеси", - сказав він.

Міністр пояснив, що повернутися до Харкова поки що неможливо, оскільки ізраїльський культурний центр там зруйнований прямим попаданням.

Натомість у Дніпрі та Одесі відновлюють консульську діяльність і роботу культурного центру, зокрема викладання мови тощо.

За словами Елькіна, це дуже важливий символічний крок з боку Ізраїлю, тому що ми розуміємо, що війна триває і необхідно вибудовувати якесь життя, і під час війни.

"Ми самі країна, яка два роки цим займалася і дуже добре розуміємо Україну, в тому, що є якась спроба вибудовувати нормальне життя, настільки, наскільки це можливо, паралельно з веденням військових дій", - додав він.

Поновлення роботи Міжурядової комісії та економічного діалогу

Крім того, Ізраїль разом з українськими партнерами відновлює роботу Міжурядової комісії, яка кілька років не засідала. Перше засідання після відновлення планується на початку грудня в Єрусалимі.

"Ми зараз разом із віцепрем'єром Тарасом Качкою ухвалили рішення щодо проведення засідання комісії в Єрусалимі та поновлення діалогу щодо того, які напрямки економічного співробітництва можна просувати", - повідомив Елькін.

Обмін досвідом і підтримка відновлення після війни

Він наголосив на важливості зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, яка надає митні пільги та створює потенціал для розвитку двосторонньої співпраці.

"Я дуже вірю в цей потенціал", - додав він.

Міністр зазначив, що Ізраїль готовий обмінюватися досвідом відновлення територій після війни та підтримувати Україну у відбудові.

"Ми будемо й надалі підтримувати дуже тісні дружні відносини з Україною, намагатимемося допомагати всім, чим можемо. Ми країни, які пережили і переживаємо важку війну, і тому як ніхто інший ми можемо зрозуміти одна одну", - підкреслив він.