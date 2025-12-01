ua en ru
Тільки iPhone: в Ізраїлі заборонили Android для певної категорії населення

Понеділок 01 грудня 2025 15:30
Ізраїль заборонив старшим офіцерам користуватися Android і рекомендує переходити на iPhone
Автор: Павло Колеснік

На тлі війни в Газі Ізраїль розширює обмеження на використання мобільних телефонів для старших офіцерів - Android тепер заборонений для службового використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

iPhone замість Android для старших офіцерів

Згідно з оновленими правилами, в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіцери з посад підполковника і вище зобов'язані використовувати тільки iPhone для службових цілей.

Як повідомляє Jerusalem Post, це дасть змогу ЦАХАЛ встановлювати суворіший контроль і регулювати оновлення безпеки на пристроях високопосадовців. Захід, вочевидь, ґрунтується на припущенні, що iPhone безпечніший за Android.

Ризики соціальних атак і "медові лопушки"

Ізраїльські розвідувальні служби неодноразово попереджали про ризики соціальних атак з боку ворожих військових або організацій, включно з ХАМАС. За їхніми даними, месенджери, зокрема WhatsApp, часто використовують як "приманки" для солдатів, щоб ті розкрили секретну інформацію або встановили шкідливе ПЗ.

Такі атаки можуть розкривати реальні координати військ і включати злом файлів або медіа на пристроях.

Ці заходи є частиною ширшої ініціативи ЦАХАЛ щодо обмеження використання мобільних телефонів в армії. Раніше заборона поширювалася на чини від полковника до начальника Генштабу, тепер же в зону дії правила потраплять сотні інших старших офіцерів.

Навчання і вишкіл з кібербезпеки

Крім цього, в армії проводять внутрішні навчання і тренування для військовослужбовців різних звань, щоб інформувати персонал про ризики соціальних атак і мінімізувати використання соцмереж і месенджерів, здатних розкривати місце розташування офіцерів.

Нове розпорядження буде запроваджено найближчими днями. Це може стати першим кроком до більш масштабної заборони Android для будь-яких військових комунікацій на інших посадах. При цьому Android буде дозволено для особистого використання.

Нагадаємо, що Нетаньяху запросив у президента Ізраїлю помилування після листа Трампа.

Ми також писали про те, чим Ізраїль може допомогти Україні під час війни за словами міністра Елькіна.

Крім того, у нас є матеріал про ліквідацію керівника генштабу "Хезболли" в Лівані ізраїльськими силами.

