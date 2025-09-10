Не тільки дрони: після російської атаки у Польщі знайдені залишки ракети

На території Польщі знайшли сім дронів і залишки невстановленої ракети після нічного порушення повітряного простору російською армією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, польська влада наразі ідентифікувала сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".
Тим часом речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський уточнив, що частина дронів, зафіксованих протягом ночі, за зовнішнім виглядом схожа на дрони-приманки "Гербера", однак це ще потребує перевірки.
Він також зазначив, що уламки ракети наразі класифікуються як такі, що мають "невідоме походження" і можуть виявитися оборонною ракетою.
У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація.
Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.
Як стало відомо, у повітряний простір Польщі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.
Також відомо, що в країні вперше було пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки РФ.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після інциденту Варшава офіційно попросила НАТО залучити Статтю 4 Договору.
Аналітики з Defense Express припускають, що Москва готувала такі удари заздалегідь.
