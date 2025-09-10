Не тільки дрони: після російської атаки у Польщі знайдені залишки ракети

Як повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, польська влада наразі ідентифікувала сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Тим часом речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський уточнив, що частина дронів, зафіксованих протягом ночі, за зовнішнім виглядом схожа на дрони-приманки "Гербера", однак це ще потребує перевірки.

Він також зазначив, що уламки ракети наразі класифікуються як такі, що мають "невідоме походження" і можуть виявитися оборонною ракетою.