RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Не только дроны: после российской атаки в Польше найдены остатки ракеты после российской атаки

Фото: российские дроны ночью влетели в Польшу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На территории Польши нашли семь дронов и остатки неустановленной ракеты после ночного нарушения воздушного пространства российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Каролина Галецкая, польские власти пока идентифицировали семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".

 

Российские дроны ночью влетели в Польшу

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация.

Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Как стало известно, в воздушное пространство Польши залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

Также известно, что в стране впервые был поврежден жилой дом в результате атаки РФ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента Варшава официально попросила НАТО привлечь Статью 4 Договора.

Аналитики из Defense Express предполагают, что Москва готовила такие удары заранее.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в УкраинеРакетыАтака дронов