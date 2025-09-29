Не тільки Довбик і Забарний. Як українські легіонери запалювали в Європі та світі: відео яскравих моментів

Італія

Першим голом за "Рому" відзначився Артем Довбик. Підопічні Джан П'єро Гасперіні у 5-му турі Серії А зіграли на своєму полі проти "Верони". Артем вже другий матч поспіль розпочинав в основному складі. Довіра від наставника призвела до раннього голу від українського форварда, який відкрив рахунок вже на 7-й хвилині. Поєдинок завершився переконливою перемогою столичного клубу – 2:0.

Інший вітчизняний футболіст, що грає в Італії – Руслан Маліновський, свій поєдинок проведе у понеділок, 29 вересня. Його "Дженоа" закриє програму туру домашнім поєдинком проти "Лаціо". Початок – о 21:45 за Києвом.

"Рома" вийшла в лідери чемпіонату Серії А разом з чинними чемпіонами з "Наполі" та "Міланом" – у всіх по 12 очок. "Дженоа" – 17-та (2 пункти).

Франція

Дебютним голом за столичний ПСЖ відзначився також Ілля Забарний. Український центрбек відкрив рахунок у грі парижан з "Осером".

Підопічні Луїса Енріке здолали суперника з рахунком 2:0 та очолюють таблицю разом з "Ліоном" – по 15 балів.

Англія

У Прем'єр-лізі найяскравіше проявив себе Єгор Ярмолюк з "Брентфорда". Його команда не залишила шансів "Манчестер Юнайтед" – 3:1. А українець записав на свій рахунок не тільки офіційний асист під час третього голу, а й розігнав ще одну результативну атаку. Фактично Ярмолюк зробив два голи свого клубу.

"Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка зазнав домашньої поразки від "Сандерленда" (0:1). Однак український захисник залишив непогане враження. Він провів на полі 90 хвилин, активно працював із м'ячем, ставши одним із найкращих у складі господарів.

"Евертон" Віталія Миколенка свій матч проведе 29 вересня – вдома проти "Вест Хем", початок – о 22:00.

У чемпіонаті Англії з 15-ма очками лідирує "Ліверпуль". "Евертон" та "Брентфорд" мають по 7 очок та йдуть 12-м і 13-м відповідно. "Ноттінгем" – 17-й (5 пунктів).

Іспанія

Тут справи в українців не дуже. Андрій Лунін продовжує гріти лаву запасних "Реала". А "Королівський груб" у 7-му турі зазнав ганебної поразки в мадридському дербі від "Атлетіко" – 2:5. "Вершкові" у таблиці наразі другі (18 очок), відстаючи на один бал від "Барселони".

"Жирона" з трьома українцями йде останньою. В матчі з "Еспаньолом" (0:0) на поле з наших вийшов лише Владислав Ванат. Віктор Циганков досі травмований, а Владислав Крапивцов поїхав на юнацький ЧС до збірної U-20.

У Ваната була можливість відзначитися, але український форвард, опинившись на 52-й хвилині на ударній позиції, пробив у воротаря.

Інші

В Португалії "Бенфіка" на своєму полі здобула вольову перемогу над "Жил Вісенте" – 2:1. Гості забили вже на 11-й хвилині. Однак підопічні Жозе Моурінью швидко переламали перебіг зустрічі, і вже до перерви вийшли вперед завлдяки дублю Павлідіса. Весь матч у складі "орлів" відіграв воротар Анатолій Трубін, який неодноразово рятував свою команду. Півзахисник Георгій Судаков також вийшов на поєдинок в основі та був замінений на 80-й хвилині.

У матчі чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" на виїзді здобув непросту перемогу над "Фатіх Карагюмрюк" – 4:3. Четвертий м'яч у складі гостей забив українець Данило Сікан. Вітчизняний футболіст розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині. Ворота суперників Данило вразив на 88-й. Для Сікана це перший забитий м'яч у сезоні.

Крім Данила, з українців у складі гостей зіграли Арсеній Батагов (всю гру) та Олександр Зубков (80 хвилин).

У таблиці чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" займає третє місце з 14 очками. Попереду – "Галатасарай" (21 бал) та "Фенербахче" (15).

В американській МЛС "Лос-Анджелес" Артема Смолякова розбив на виїзді "Сент-Луїс Сіті" – 3:0. Українець став одним з головних героїв зустрічі. Він вийшов в основному складі, провів на полі 77 хвилин і відзначився двома асистами на зіркового Сон Хин Міна, який записав у свій актив дубль.

"Лос-Анджелес" посідає 4-те місце в турнірній таблиці Західної конференції: клуб вже гарантував собі місце у плей-офф.