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Не тільки "директор парламенту": джерела розповіли про роль Арахамії в команді Зеленського

08:35 17.08.2026 Пн
3 хв
Робота Арахамії у команді Зеленського пов'язана з дипломатією
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Не тільки "директор парламенту": джерела розповіли про роль Арахамії в команді Зеленського Фото: народний депутат та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія (Getty Images)
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посідає особливе місце серед наближених до президента Володимира Зеленського топ-функціонерів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".

Про його роль в команді влади РБК-Україна розповіли кілька поінформованих співрозмовників в оточенні президента. Зокрема, кажуть джерела видання, Арахамія є головним відповідальним за внутрішню політику.

Втім, в останньому перезавантаженні уряду він, за словами співрозмовників, не грав ключову роль, хоча й активно брав участь.

Новий прем’єр Сергій Корецький - не його креатура.

"Ніхто Корецького Зеленському не "приніс", президент сам його давно помітив у "Нафтогазі" чи навіть раніше", - каже РБК-Україна співрозмовник в оточенні глави держави.

Внаслідок перезавантаження Кабміну Арахамія зміг отримати "свого" міністра - голову Мінветеранів Віталія Кіма. Джерела у парламенті також говорять про його роль у призначенні нардепа Віталія Безгіна міністром у справах громад, територій та ВПО, а також Андрія Бутенка - міністром освіти.

Як розповів РБК-Україна один із близьких до Арахамії нардепів, той вважає, що свого часу "Єрмака занапастили кадри".

"Коли ти намагаєшся призначити всіх і скрізь, потім ти за всіх цих людей і відповідаєш. Тому зараз кадрова функція АБ (Єрмака - ред.) за фактом розосереджена", - сказав він.

Окрім того, Арахамія, по суті, обіймає неофіційну посаду "директора парламенту", яка існувала за кількох президентів, йдеться в матеріалі.

"У нього мандат на парламент, це, по суті, його середовище, але від нього і очікування більше, ніж від Єрмака, який займався лише союзними депутатськими групами.

А тепер на Давиді - і "Слуга", і всі інші, щоб були голоси", - каже співрозмовник видання в парламенті.

Також, за інформацією видання, Арахамія і намагається попередньо вибудовувати "під Зеленського" конфігурацію майбутнього скликання Верховної ради.

Оскільки монобільшості там майже напевно не буде, то до коаліції можуть увійти умовні "Блок Зеленського" і "Блок Буданова", а також ситуативно один із проектів, де можуть бути інтереси Арахамії.

"Окрім цього, на Арахамії лежить і значна частина переговорного треку. Якоюсь мірою публічного - наприклад, він був у складі української делегації на останніх зустрічах із Дональдом Трампом в Анкарі та Вашингтоні.

Але значно більшою мірою глава президентської фракції займається неофіційною та непублічною дипломатією", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

За словами близького до Арахамії нардепа, у певній мірі голова фракції СН має навіть ширший переговорний мандат, аніж був свого часу у Єрмака. "У Єрмака були всякі робочі групи, саміти миру та інше.

А у Давида - поїхати туди, поговорити з тим, раптово з'явитися тут, домовитися там.

По суті, реальна, а не офіційна дипломатія з "нотами" і "заявами", - сказав співрозмовник.

Раніше РБК-Україна пояснювало причини кадрових перестановок в Уряді. Незважаючи на трильйонний бюджет, криза в липні була спричинена конфліктом світоглядів між "старою армією" та тими, хто прагне трансформацій.

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