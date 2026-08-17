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Не только "директор парламента": источники рассказали о роли Арахамии в команде Зеленского

08:35 17.08.2026 Пн
3 мин
Работа Арахамии в команде Зеленского связана с дипломатией
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Не только "директор парламента": источники рассказали о роли Арахамии в команде Зеленского Фото: народный депутат и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия (Getty Images)
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занимает особое место среди приближенных к президенту Владимиру Зеленскому топ-функционеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают".

О его роли в команде власти РБК-Украина рассказали несколько информированных собеседников в окружении президента. В частности, говорят источники, Арахамия является главным ответственным за внутреннюю политику.

Впрочем, в последней перезагрузке правительства он, по словам собеседников, не играл ключевой роли, хотя и активно участвовал.

Новый премьер Сергей Корецкий - не его креатура.

"Никто Корецкого Зеленскому не "принес", президент сам его давно заметил в "Нафтогазе" или даже раньше", - говорит РБК-Украина собеседник в окружении главы государства.

В результате перезагрузки Кабмина Арахамия смог получить "своего" министра - главу Минветеранов Виталия Кима. Источники в парламенте также говорят о его роли в назначении нардепа Виталия Безгина министром по делам общин, территорий и ВПЛ, а также Андрея Бутенко – министром образования.

Как рассказал один из близких к Арахамии нардепов, тот считает, что в свое время "Ермака погубили кадры".

"Когда ты пытаешься назначить всех и везде, потом ты за всех этих людей и отвечаешь. Поэтому сейчас кадровая функция АБ (Ермака - ред.) по факту рассредоточена", – сказал он.

Кроме того, Арахамия, по сути, занимает неофициальную должность "директора парламента", которая существовала при нескольких президентах, говорится в материале.

"У него мандат на парламент, это, по сути, его среда, но от него и ожидания больше, чем от Ермака, занимавшегося только союзными депутатскими группами".

А теперь на Давиде - и "Слуга", и все остальные, чтобы были голоса", - говорит собеседник издания в парламенте.

Также, по информации издания, Арахамия и пытается предварительно выстраивать "под Зеленского" конфигурацию будущего созыва Верховной рады.

Поскольку монобольшинства там почти наверняка не будет, в коалицию могут войти условные "Блок Зеленского" и "Блок Буданова", а также ситуативно один из проектов, где могут быть интересы Арахамии.

"Помимо этого, на Арахамии лежит и значительная часть переговорного трека. В какой-то степени публичного - например, он был в составе украинской делегации на последних встречах с Дональдом Трампом в Анкаре и Вашингтоне.

Но в гораздо большей степени глава президентской фракции занимается неофициальной и непубличной дипломатией ", - говорится в материале РБК-Украина.

По словам близкого к Арахамии нардепа, в определенной степени глава фракции СН имеет даже более широкий переговорный мандат, чем был в свое время у Ермака.

"У Ермака были всякие рабочие группы, саммиты мира и прочее".

А у Давида - поехать туда, поговорить с тем, внезапно явиться здесь, договориться там.

По сути, реальная, а не официальная дипломатия с "нотами" и "заявлениями", - сказал собеседник.

Ранее РБК-Украина объясняла причины кадровых перестановок в правительстве. Несмотря на триллионный бюджет, кризис в июле был вызван конфликтом мировоззрений между "старой армией" и стремящимися к трансформациям.

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