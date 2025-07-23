Тільки не в Чорному морі. Росія розпочала найбільші навчання за участю 150 військових кораблів
Росія розпочала масштабні військово-морські навчання за участю понад 150 кораблів і 15 тисяч військовослужбовців. Навчання пройдуть у Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також у Балтійському і Каспійському морях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони РФ.
У повідомленні міністерства йдеться, що так звані навчання "Липневий шторм", які триватимуть із 23 до 27 липня, перевірять готовність флоту до виконання нестандартних операцій, застосування далекобійної зброї та інших передових технологій, зокрема й безпілотних систем.
"У морі екіпажі кораблів відпрацюють вихід у райони бойових дій, ведення протичовнової оборони, оборону районів базування та господарської діяльності", - повідомили в міністерстві.
Також буде відпрацьовано питання "відбиття атак засобів повітряного нападу, безпілотних катерів і безпілотних літальних апаратів супротивника, забезпечення безпеки мореплавства, нанесення ударів по об'єктах і корабельних угрупованнях супротивника".
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів, повідомило міністерство. Керуватиме навчаннями головнокомандувач ВМФ адмірал Олександр Моїсеєв.
Російський флот
За даними більшості публічних рейтингів, Росія має третій за потужністю військово-морський флот у світі після Китаю і США. Водночас єдиний російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" з 2018 року перебуває на ремонті і його хочуть відправити на металобрухт.
Російський флот зазнав низки гучних втрат у Чорному морі. Зокрема, Україна потопила флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва", а також близько чверті кораблів.
Чорноморський флот був змушений тікати з окупованого Севастополя на схід - у Новоросійськ і далі в окуповану Абхазію.
За даними британської розвідки, військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції. Однак кораблі здатні завдавати дальніх ударів ракетами.
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