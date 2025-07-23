Только не в Черном море. Россия начала крупнейшие учения с участием 150 военных кораблей
Россия начала масштабные военно-морские учения с участием более 150 кораблей и 15 тысяч военнослужащих. Учения пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также в Балтийском и Каспийском морях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ.
В сообщении министерства говорится, что так называемые учения "Июльский шторм", которые пройдут с 23 по 27 июля, проверят готовность флота к выполнению нестандартных операций, применению дальнобойного оружия и других передовых технологий, включая беспилотные системы.
"В море экипажи кораблей отработают выход в районы боевых действий, ведение противолодочной обороны, оборону районов базирования и хозяйственной деятельности", - сообщили в министерстве.
Также будут отработаны вопросы "отражения атак средств воздушного нападения, беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов противника, обеспечения безопасности мореплавания, нанесения ударов по объектам и корабельным группировкам противника".
В учениях примут участие более 120 летательных аппаратов и 10 береговых ракетных комплексов, сообщило министерство. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.
Российский флот
По данным большинства публичных рейтингов, Россия обладает третьим по мощи военно-морским флотом в мире после Китая и США. При этом единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с 2018 года находится на ремонте и его хотят отправить на металлолом.
Российский флот понес ряд громких потерь в Черном море. В частности, Украина потопила флагман Черноморского флота крейсер "Москва", а также около четверти кораблей.
Черноморский флот был вынужден бежать из оккупированного Севастополя на восток - в Новороссийск и далее в оккупированную Абхазию.
По данным, британской разведки, военно-морские возможности России в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций. Однако корабли способны наносить дальние удары ракетами.
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