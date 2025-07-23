Только не в Черном море. Россия начала крупнейшие учения с участием 150 военных кораблей

Россия начала масштабные военно-морские учения с участием более 150 кораблей и 15 тысяч военнослужащих. Учения пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также в Балтийском и Каспийском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ.

В сообщении министерства говорится, что так называемые учения "Июльский шторм", которые пройдут с 23 по 27 июля, проверят готовность флота к выполнению нестандартных операций, применению дальнобойного оружия и других передовых технологий, включая беспилотные системы.

"В море экипажи кораблей отработают выход в районы боевых действий, ведение противолодочной обороны, оборону районов базирования и хозяйственной деятельности", - сообщили в министерстве.

Также будут отработаны вопросы "отражения атак средств воздушного нападения, беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов противника, обеспечения безопасности мореплавания, нанесения ударов по объектам и корабельным группировкам противника".

В учениях примут участие более 120 летательных аппаратов и 10 береговых ракетных комплексов, сообщило министерство. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.