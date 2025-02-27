ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британська розвідка оцінила "міць" російського флоту в Чорному морі після трьох років війни

Україна, Четвер 27 лютого 2025 13:43
UA EN RU
Британська розвідка оцінила "міць" російського флоту в Чорному морі після трьох років війни Фото: крейсер "Москва" (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Олександр Білоус

Після трьох років війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції. Однак кораблі здатні завдавати дальніх ударів ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, до вторгнення Росії в Україну 2022 року керівництво Росії майже напевно сприймало Військово-морський флот Російської Федерації і Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї морської могутності.

До вторгнення Військово-морський флот України значно поступався за чисельністю Чорноморському флоту і обмежувався невеликою кількістю великих військових кораблів і суден берегової оборони.

Протягом усього конфлікту Військово-морський флот України не міг діяти в Чорному морі у звичайний спосіб. Однак із 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили щонайменше 24 російські судна, що діють у Чорному морі, зокрема потопили флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва", який раніше був передовою платформою ППО, ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, в результаті Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні активи зі своєї історичної бази в Севастополі в Новоросійськ на сході Чорного моря. Російські підрозділи, що діють у регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

"Не дивлячись на те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність наносити далекі удари по Україні на підтримку наземних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації