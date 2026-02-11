Тільки "автомат": чому позначка "78" може коштувати водієві великого штрафу

Згідно з постановою Кабінет Міністрів України №1007, у посвідченні водія може зазначатися код "78". Його проставляють у графі 12 документа, якщо практичний іспит складено на автомобілі з автоматичною трансмісією.

Така позначка означає, що водій має право керувати лише автомобілями з автоматичною коробкою передач у межах відповідної категорії. Це відповідає міжнародним стандартам і є обов’язковою нормою в Україні.

Якщо ж код "78" у посвідченні відсутній, водій може керувати транспортними засобами як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач.

Як зняти обмеження і керувати "механікою"

Якщо водій із кодом "78" планує сісти за кермо автомобіля з механічною коробкою передач, потрібно:

пройти додаткове навчання в автошколі на авто з механічною КПП;

скласти лише практичний іспит у сервісному центрі МВС;

теоретичний іспит повторно складати не потрібно.

Після успішного іспиту водій отримує нове посвідчення без обмеження "78", яке дає право керувати будь-яким типом коробки передач.

Яка відповідальність за порушення

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, щокерування автомобілем з механічною коробкою передач за наявності посвідчення лише на "автомат" є порушенням закону. Такі дії фактично прирівнюються до керування без відповідного права.

Відповідальність передбачена частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що радять у МВС

Водіям рекомендують ще на етапі вибору автошколи визначитися, на якому типі коробки передач планується складати практичний іспит. Це допоможе уникнути додаткових витрат часу та коштів у майбутньому.

Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у соцмережах.