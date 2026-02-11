RU

Общество Образование Деньги Изменения

Только "автомат": почему отметка "78" может стоить водителю большого штрафа

Фото: Водителям с пометкой "78" в правах грозят штрафы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В некоторых водительских удостоверениях есть код "78". Он официально запрещает управлять авто с механической коробкой передач. Нарушение этого требования приравнивается к езде без прав и наказывается значительным штрафом.

Согласно постановлению Кабинет Министров Украины №1007, в водительском удостоверении может указываться код "78". Его проставляют в графе 12 документа, если практический экзамен сдан на автомобиле с автоматической трансмиссией.

Такая отметка означает, что водитель имеет право управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач в пределах соответствующей категории. Это соответствует международным стандартам и является обязательной нормой в Украине.

Если же код "78" в удостоверении отсутствует, водитель может управлять транспортными средствами как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Как снять ограничения и управлять "механикой"

Если водитель с кодом "78" планирует сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач, нужно:

  • пройти дополнительное обучение в автошколе на авто с механической КПП;
  • сдать только практический экзамен в сервисном центре МВД;
  • теоретический экзамен повторно сдавать не нужно.

После успешного экзамена водитель получает новое удостоверение без ограничения "78", которое дает право управлять любым типом коробки передач.

Какая ответственность за нарушение

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что управление автомобилем с механической коробкой передач при наличии удостоверения только на "автомат" является нарушением закона. Такие действия фактически приравниваются к управлению без соответствующего права.

Ответственность предусмотрена частью 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что советуют в МВД

Водителям рекомендуют еще на этапе выбора автошколы определиться, на каком типе коробки передач планируется сдавать практический экзамен. Это поможет избежать дополнительных затрат времени и средств в будущем.

Консультации по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в соцсетях.

Ранее РБК-Украина писало, что кандидаты в водители могут сами выбрать, на каком авто сдавать практический экзамен - на машине автошколы или сервисного центра МВД. При этом стоимость экзамена является фиксированной, маршрут и экзаменатор определяются автоматически, а сам экзамен проходит под обязательной видеофиксацией.

Также мы рассказывали, как проходит практический экзамен на водительские права. В частности, где его можно сдавать, сколько он стоит, на каком авто разрешено ехать и какие маршруты используют. Также разъясняли, в каких случаях экзамен считается несданным и когда его можно пересдавать.

