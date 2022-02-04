TikTok уволил сотню работников одним видеозвонком

Сокращение коснулось HR-подразделения, которое занималось развитием талантов.

В ByteDance свое решение объяснили тем, что подразделение не выполняло своих функций и перестало соответствовать стратегии развития компании. Однако, всем работникам разрешили претендовать на другие должности. Для этого им было выделено три недели.

В компании не раскрыли точного числа уволенных, впрочем, заметили, что большинство перешло к новым командам.

Добавим, что в декабре 2021 года сервис Better.com уволил 900 человек только одним видеозвонком, а в 2020 году кикшеринг Bird уволил 30% своего штата всего за две минуты из-за трансляции в сервисе Zoom.