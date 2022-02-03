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Google подорожала после объявления о дроблении акций

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Четверг 03 февраля 2022 18:43
Google подорожала после объявления о дроблении акций Фото: Google подорожала после объявления о дроблении акций (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет директоров Alphabet, материнской компании Google, согласовали решение о дроблении акций в соотношении 20 к 1. После этого корпорация подорожала на 10%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Bloomberg.

Дробление акций снизило цену на них с 3 тысяч долларов до 140, что позволит компании привлечь больше мелких инвесторов.

Акции Google сразу выросли на 10%,а эксперты тем временем убеждены, что они превысят рекорд корпорации, который был установлен еще в ноябре 2021 года.

"Причина дробления заключается в том, что это делает наши акции доступнее. Мы подумали, что это имеет смысл”, - заявила финансовый директор Alphabet Рут Порат.

В то же время дробление снизит цену акций класса А почти до 138 долларов. Ценные бумаги Alphabet не были столь дешевыми еще с 2005 года.

В целом дробление почти исчезло с фондовых рынков Соединенных Штатов Америки. Например, в 2019 году это произошло дважды, по сравнению с 47 разделениями цен в 2006 и 2007 годах. Вероятно, что именно Apple и Tesla вернули к этому внимание после того, как поделили свои акции в 2020 году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что капитализация американской компании Apple достигла отметки в три триллиона долларов.

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