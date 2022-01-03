Капитализация Apple впервые достигла 3 трлн долларов

Капитализация американской компании Apple впервые в ее истории достигла отметки в три триллиона долларов. Это произошло, когда акции производителя iPhone на торгах 3 января подорожали на 2,91%, до 182,74 доллара за одну бумагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи NASDAQ .

В прошлом году акции компании прибавили почти 40%. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос на 27% за 2021 год.

Капитализация Apple достигла отметки в 1 трлн долларов 2 августа 2018 года. Она стала первой компанией в США с такой рыночной стоимостью.

Компании потребовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию до 2 трлн долларов. Этот рекорд был поставлен в августе 2020 года.

Конкуренты Apple из "клуба трилионников" - Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla. За этот год компании прибавили от 10% до 70% к стоимости.