TikTok звільнив сотню працівників одним відеодзвінком

Скорочення торкнулося HR-підрозділу, яке займалося розвитком талантів.

У ByteDance своє рішення пояснили тим, що підрозділ не виконував своїх функцій та перестав відповідати стратегії розвитку компанії. Однак, усім працівникам дозволили претендувати на інші посади. Для цього їм було виділено три тижні.

У компанії не розкрили точного числа звільнених, втім зауважили, що більшість перейшла до нових команд.

Додамо, що у грудні 2021 року сервіс Better.com звільнив 900 людей лише одним відеодзвінком, а у 2020 році кікшерінг Bird звільнив 30% свого штату лише за дві хвилини через трансляцію у сервісі Zoom.