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TikTok став головним майданчиком для розпалювання натовпу в Борщагівці, - Литвин

15:59 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: скандал у Петропавлівській Борщагівці (скриншот з відео)

Соціальна мережа TikTok стала основним майданчиком, через який впливали на натовп під час подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Про це в коментарі журналістам заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, аналіз подій на місці показав, що саме TikTok був головною платформою для аудиторії, яка брала участь у заворушеннях.

"Найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність у TikTok, і це основна платформа для тієї публіки, яка там буянила", - зазначив Литвин.

Він також прокоментував роль анонімних Telegram-каналів. За словами радника президента, інформація в них була різною: поряд із повідомленнями про фактичні обставини події та достовірними даними про її учасників і організаторку з'являлися дезінформаційні вкиди.

Водночас Литвин наголосив, що основне підбурювання натовпу та поширення неправдивої інформації відбувалися через TikTok.

Що передувало

Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим у соцмережах почали поширювати інформацію про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова уточнила, що серед цих військових були не лише мобілізовані. Частина з них мала бойовий досвід, брала участь у боях за Маріуполь та Азовсталь і пережила російський полон.

Як розгорталася історія та що насправді відбувалося в будинку, читайте в матеріалі РБК-Україна: "Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією".

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