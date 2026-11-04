TikTok стал главной площадкой для разжигания толпы в Борщаговке, - Литвин

По его словам, анализ событий на месте показал, что именно TikTok был главной платформой для участвовавшей в беспорядках аудитории.

"Больше всего повлияли на развитие событий трансляции и активность в TikTok, и это основная платформа для той публики, которая там буйствовала", - отметил Литвин.

Он также прокомментировал роль анонимных телеграмм-каналов. По словам советника президента, информация у них была разной: наряду с сообщениями о фактических обстоятельствах происшествия и достоверными данными о ее участниках и организаторе появлялись дезинформационные вбросы.

В то же время Литвин подчеркнул, что основная подстрекательство толпы и распространение ложной информации происходили через TikTok.

Что предшествовало

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Перед этим в соцсетях начали распространять информацию о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно покинувших воинские части.

Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного покидания места службы.