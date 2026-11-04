TikTok став головним майданчиком для розпалювання натовпу в Борщагівці, - Литвин

Соціальна мережа TikTok стала основним майданчиком, через який впливали на натовп під час подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Про це в коментарі журналістам заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, аналіз подій на місці показав, що саме TikTok був головною платформою для аудиторії, яка брала участь у заворушеннях.

"Найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність у TikTok, і це основна платформа для тієї публіки, яка там буянила", - зазначив Литвин.

Він також прокоментував роль анонімних Telegram-каналів. За словами радника президента, інформація в них була різною: поряд із повідомленнями про фактичні обставини події та достовірними даними про її учасників і організаторку з'являлися дезінформаційні вкиди.

Водночас Литвин наголосив, що основне підбурювання натовпу та поширення неправдивої інформації відбувалися через TikTok.

Що передувало

Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим у соцмережах почали поширювати інформацію про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.