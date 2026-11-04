TikTok став головним майданчиком для розпалювання натовпу в Борщагівці, - Литвин
Соціальна мережа TikTok стала основним майданчиком, через який впливали на натовп під час подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області.
Про це в коментарі журналістам заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, аналіз подій на місці показав, що саме TikTok був головною платформою для аудиторії, яка брала участь у заворушеннях.
"Найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність у TikTok, і це основна платформа для тієї публіки, яка там буянила", - зазначив Литвин.
Він також прокоментував роль анонімних Telegram-каналів. За словами радника президента, інформація в них була різною: поряд із повідомленнями про фактичні обставини події та достовірними даними про її учасників і організаторку з'являлися дезінформаційні вкиди.
Водночас Литвин наголосив, що основне підбурювання натовпу та поширення неправдивої інформації відбувалися через TikTok.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим у соцмережах почали поширювати інформацію про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.
Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.
Військова омбудсменка Ольга Решетилова уточнила, що серед цих військових були не лише мобілізовані. Частина з них мала бойовий досвід, брала участь у боях за Маріуполь та Азовсталь і пережила російський полон.
Як розгорталася історія та що насправді відбувалося в будинку, читайте в матеріалі РБК-Україна: "Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією".