TikTok стал главной площадкой для разжигания толпы в Борщаговке, - Литвин
Социальная сеть TikTok стала основной площадкой, по которой влияли на толпу во время событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области.
Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина.
По его словам, анализ событий на месте показал, что именно TikTok был главной платформой для участвовавшей в беспорядках аудитории.
"Больше всего повлияли на развитие событий трансляции и активность в TikTok, и это основная платформа для той публики, которая там буйствовала", - отметил Литвин.
Он также прокомментировал роль анонимных телеграмм-каналов. По словам советника президента, информация у них была разной: наряду с сообщениями о фактических обстоятельствах происшествия и достоверными данными о ее участниках и организаторе появлялись дезинформационные вбросы.
В то же время Литвин подчеркнул, что основная подстрекательство толпы и распространение ложной информации происходили через TikTok.
Что предшествовало
Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Перед этим в соцсетях начали распространять информацию о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно покинувших воинские части.
Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного покидания места службы.
Военная омбудсменка Ольга Решетилова уточнила, что среди этих военных были не только мобилизованые. Часть из них имела боевой опыт, участвовала в боях за Мариуполь и Азовсталь и пережила русский плен.
Как разворачивалась история и что на самом деле происходило в доме, читайте в материале РБК-Украина: "Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией".