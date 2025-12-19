TikTok домовився про продаж свого американського бізнесу: що відомо про угоду

Соціальна мережа TikTok підписала угоду про виділення своїх американських активів в окрему компанію за підтримки президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Крок до збереження TikTok на ринку США

Хоча угода поки не завершена, цей крок наближає TikTok до забезпечення довгострокової присутності на ринку США. Йдеться про виконання вимог закону, ухваленого торік, згідно з яким американську версію застосунку має бути відокремлено від материнської компанії ByteDance.

Дональд Трамп неодноразово відкладав набуття законом чинності, домагаючись передачі контролю над платформою американським інвесторам.

"Ми підписали угоди з інвесторами про створення нового спільного підприємства TikTok U.S., що дасть змогу більш ніж 170 мільйонам американців і далі користуватися платформою", - йдеться в меморандумі Шоу Цзи Чу. У TikTok коментувати інформацію відмовилися.

Хто отримає контроль над TikTok у США

Згідно з умовами угоди, американською версією TikTok керуватиме нове спільне підприємство:

50% компанії отримає консорціум інвесторів, до якого входять технологічна корпорація Oracle, інвестиційна компанія Silver Lake і фонд MGX, підтримуваний інвесторами з ОАЕ

трохи більше 30% перейдуть афілійованим структурам деяких діючих інвесторів ByteDance

19,9% залишаться у ByteDance.

Глава TikTok зазначив, що для завершення угоди належить виконати ще низку умов, проте сторони розраховують закрити її до 22 січня 2026 року. За його словами, і ByteDance, і TikTok погодилися із запропонованими умовами.

Вимоги США і роль Китаю

У вересні адміністрація Трампа заявила про досягнення домовленості з Китаєм про передачу контролю над американським бізнесом TikTok групі переважно американських інвесторів. Президент підписав указ, який визнав, що угода являє собою кваліфікований продаж активів, і відклав виконання закону про заборону або продаж TikTok на 120 днів.

Закон США, який формально набув чинності в січні, забороняє роботу TikTok у країні, якщо ByteDance не продасть близько 80% американських активів інвесторам, не пов'язаним із Китаєм.

Алгоритми, дані та модерація

Нова американська компанія займеться перенавчанням алгоритмів TikTok на даних користувачів зі США. Зберігання персональних даних американців курируватиме Oracle. Крім того, спільне підприємство візьме на себе модерацію контенту для користувачів у США.

При цьому, як випливає з меморандуму, глобальна структура TikTok, контрольована ByteDance, збереже управління електронною комерцією, рекламою і маркетингом на американській платформі.

Необхідні узгодження

Для завершення угоди знадобиться схвалення влади Китаю. Дональд Трамп раніше заявляв, що голова КНР Сі Цзіньпін підтримує угоду, проте Пекін офіційно цього не підтверджував. Також угода потребуватиме регуляторних погоджень в обох країнах.

Коментуючи ситуацію, представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що з конкретних питань слід звертатися до профільних китайських відомств, наголосивши, що позиція Пекіна щодо питання TikTok залишається "послідовною і ясною".