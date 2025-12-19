Роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, - ЦПД

У Центрі повідомляють, що пропагандисти поширюють відео зі згенерованими штучним інтелектом "військовими", які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

У цих роликах персонажі розповідають про "обвал оборони", "проникнення російських військ у фланги", "хаос у підрозділах", "байдужість командирів" тощо.





Такі відео подаються як "особисті зізнання з передової", однак насправді вони є продуктом генеративного штучного інтелекту.

"Це дозволяє ворогу швидко створювати масовий потік псевдосвідчень, формуючи ілюзію системної катастрофи на фронті", - ідеться у дописі ЦПД.

Аналітики центру наголошують: ключове завдання кампанії - психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

"Паралельно це має впливати й на цивільних. Ворог прагне посіяти сумніви щодо спроможності оборони та доцільності служби", - стверджують у ЦПД.

