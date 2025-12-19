TikTok договорился о продаже своего американского бизнеса: что известно о сделке

Социальная сеть TikTok подписала соглашение о выделении своих американских активов в отдельную компанию при поддержке президента США Дональда Трампа.

Шаг к сохранению TikTok на рынке США

Хотя сделка пока не завершена, этот шаг приближает TikTok к обеспечению долгосрочного присутствия на рынке США. Речь идет о выполнении требований закона, принятого в прошлом году, согласно которому американская версия приложения должна быть отделена от материнской компании ByteDance.

Дональд Трамп неоднократно откладывал вступление закона в силу, добиваясь передачи контроля над платформой американским инвесторам.

"Мы подписали соглашения с инвесторами о создании нового совместного предприятия TikTok U.S., что позволит более чем 170 миллионам американцев продолжать пользоваться платформой", - говорится в меморандуме Шоу Цзы Чу. В TikTok комментировать информацию отказались.

Кто получит контроль над TikTok в США

Согласно условиям сделки, американская версия TikTok будет управляться новым совместным предприятием:

50% компании получит консорциум инвесторов, в который входят технологическая корпорация Oracle, инвестиционная компания Silver Lake и фонд MGX, поддерживаемый инвесторами из ОАЭ

чуть более 30% перейдут аффилированным структурам некоторых действующих инвесторов ByteDance

19,9% останутся у ByteDance.

Глава TikTok отметил, что для завершения сделки предстоит выполнить еще ряд условий, однако стороны рассчитывают закрыть ее до 22 января 2026 года. По его словам, и ByteDance, и TikTok согласились с предложенными условиями.

Требования США и роль Китая

В сентябре администрация Трампа заявила о достижении договоренности с Китаем о передаче контроля над американским бизнесом TikTok группе преимущественно американских инвесторов. Президент подписал указ, который признал, что сделка представляет собой квалифицированную продажу активов, и отложил исполнение закона о запрете или продаже TikTok на 120 дней.

Закон США, который формально вступил в силу в январе, запрещает работу TikTok в стране, если ByteDance не продаст около 80% американских активов инвесторам, не связанным с Китаем.

Алгоритмы, данные и модерация

Новая американская компания займется переобучением алгоритмов TikTok на данных пользователей из США. Хранение персональных данных американцев будет курировать Oracle. Кроме того, совместное предприятие возьмет на себя модерацию контента для пользователей в США.

При этом, как следует из меморандума, глобальная структура TikTok, контролируемая ByteDance, сохранит управление электронной коммерцией, рекламой и маркетингом на американской платформе.

Необходимые согласования

Для завершения сделки потребуется одобрение властей Китая. Дональд Трамп ранее заявлял, что председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает соглашение, однако Пекин официально этого не подтверждал. Также сделка потребует регуляторных согласований в обеих странах.

Комментируя ситуацию, представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что по конкретным вопросам следует обращаться к профильным китайским ведомствам, подчеркнув, что позиция Пекина по вопросу TikTok остается "последовательной и ясной".