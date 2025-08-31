TikTok додав нові функції, на які користувачі чекали роками: подробиці

Нові функції роблять сервіс не просто майданчиком для розваг, а простором для постійного спілкування, зазначає TikTok. По суті, додаток стає ближчим до WhatsApp, Instagram і iMessage.

Що змінилося:

голосові повідомлення - до 60 секунд

пересилання фото і відео з галереї або камери з можливістю редагування

до дев'яти медіафайлів в одному повідомленні.

Функції будуть впроваджуватися поступово протягом найближчих тижнів.

TikTok тепер дає змогу користувачам надсилати голосові повідомлення та зображення в особистих чатах (фото: TikTok)

Безпека користувачів

З метою безпеки користувачі не можуть надсилати зображення або відео як перший запит на повідомлення. Крім того, система нагадуватиме користувачам про захист особистих даних і уважність під час пересилання медіа.

Для підлітків діють додаткові обмеження. Так, користувачі молодше 16 років не можуть користуватися особистими повідомленнями. А для віку 16-18 років TikTok впровадив автоматичне блокування зображень з оголенням - такі фото не дійдуть до одержувача. Користувачі старше 18 років можуть самі ввімкнути або вимкнути цей фільтр у налаштуваннях.

Контекст

TikTok поступово розвиває власний месенджер. Минулого року платформа запустила групові чати на 32 людини, а також Creator Chat Rooms - окремі кімнати для спілкування блогерів із підписниками.

Компанія вбачає в нових функціях спосіб допомогти користувачам виражати себе і спілкуватися звичними форматами, до яких вони вже звикли в інших соцмережах.