TikTok добавил новые функции, которые пользователи ждали годами: подробности

Новые функции делают сервис не просто площадкой для развлечений, а пространством для постоянного общения, отмечает TikTok. По сути, приложение становится ближе к WhatsApp, Instagram и iMessage.

Что изменилось:

голосовые сообщения - до 60 секунд

пересылка фото и видео из галереи или камеры с возможностью редактирования

до девяти медиафайлов в одном сообщении.

Функции будут внедряться постепенно в течение ближайших недель.

TikTok теперь позволяет пользователям отправлять голосовые сообщения и изображения в личных чатах (фото: TikTok)

Безопасность пользователей

В целях безопасности пользователи не могут отправлять изображения или видео в качестве первого запроса на сообщение. Кроме того, система будет напоминать пользователям о защите личных данных и внимательности при пересылке медиа.

Для подростков действуют дополнительные ограничения. Так, пользователи младше 16 лет не могут пользоваться личными сообщениями. А для возраста 16-18 лет TikTok внедрил автоматическое блокирование изображений с обнаженкой - такие фото не дойдут до получателя. Пользователи старше 18 лет могут сами включить или выключить этот фильтр в настройках.

Контекст

TikTok постепенно развивает собственный мессенджер. В прошлом году платформа запустила групповые чаты на 32 человека, а также Creator Chat Rooms - отдельные комнаты для общения блогеров с подписчиками.

Компания видит в новых функциях способ помочь пользователям выражать себя и общаться привычными форматами, к которым они уже привыкли в других соцсетях.