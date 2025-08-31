RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

TikTok добавил новые функции, которые пользователи ждали годами: подробности

В чатах теперь можно отправлять голосовые, фото и видео (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

TikTok расширяет функции личных сообщений, приближая платформу к полноценным мессенджерам. Теперь пользователи смогут отправлять голосовые сообщения длительностью до 60 секунд, а также делиться фото или видео сразу - как в личных, так и в групповых чатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Новые функции делают сервис не просто площадкой для развлечений, а пространством для постоянного общения, отмечает TikTok. По сути, приложение становится ближе к WhatsApp, Instagram и iMessage.

Что изменилось:

  • голосовые сообщения - до 60 секунд
  • пересылка фото и видео из галереи или камеры с возможностью редактирования
  • до девяти медиафайлов в одном сообщении.

Функции будут внедряться постепенно в течение ближайших недель.

TikTok теперь позволяет пользователям отправлять голосовые сообщения и изображения в личных чатах (фото: TikTok)

Безопасность пользователей

В целях безопасности пользователи не могут отправлять изображения или видео в качестве первого запроса на сообщение. Кроме того, система будет напоминать пользователям о защите личных данных и внимательности при пересылке медиа.

Для подростков действуют дополнительные ограничения. Так, пользователи младше 16 лет не могут пользоваться личными сообщениями. А для возраста 16-18 лет TikTok внедрил автоматическое блокирование изображений с обнаженкой - такие фото не дойдут до получателя. Пользователи старше 18 лет могут сами включить или выключить этот фильтр в настройках.

Контекст

TikTok постепенно развивает собственный мессенджер. В прошлом году платформа запустила групповые чаты на 32 человека, а также Creator Chat Rooms - отдельные комнаты для общения блогеров с подписчиками.

Компания видит в новых функциях способ помочь пользователям выражать себя и общаться привычными форматами, к которым они уже привыкли в других соцсетях.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTokПриложение