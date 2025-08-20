Проросійські канали Мураєва заблокували у TikTok, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Соціальна мережа TikTok заблокувала два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

Наразі Мураєв створив резервний канал, проте він також з часом припинить існування.

Що про нього відомо

Євгеній Мураєв - колишній народний депутат та власник телеканалу "НАШ".

Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України Володимира Зеленського, а також він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.