МЗС розкрило деталі про візит російського олігарха Абрамовича в Київ

В українському МЗС прокоментували обставини травневого візиту російського олігарха Романа Абрамовича до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.
Георгія Тихого запитали, хто організовував візит, як саме Абрамович добирався до Києва і з ким він зустрічався, окрім президента.
Речник МЗС ухилився від конкретної відповіді, але підтвердив один факт - олігарх потрапив до української столиці наземним транспортом.
"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича, ну, я вас тут нічим цікавим не здивую. А яка різниця? Це має якесь значення, як він їхав - поїздом, машиною чи як? Ну можна точно сказати, що не летів літаком, це, я думаю, очевидно", - сказав Тихий.
Речник МЗС нагадав, що президент Володимир Зеленський уже відверто розповідав про сам контакт з російським олігархом.
"Можу просто сказати, що Президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість, наблизити мир. Якщо є можливість якось просунути вперед мирні зусилля, то Президент України буде її використовувати", - додав Тихий.
Нагадаємо, у травні 2026 року російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва, щоб особисто дізнатися позицію України щодо завершення війни.
В інтерв'ю Sky News Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем та уточнив, що той приїхав з ініціативи російської сторони і передав послання Володимира Путіна.
Раніше Зеленський на переговорах зі Стармером у Лондоні порушив питання грошей від продажу клубу "Челсі", які належали Абрамовичу.
Британський уряд зарезервував 2,4 млрд фунтів від цього продажу для гуманітарних потреб України, але кошти досі не передані.