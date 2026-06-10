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МЗС розкрило деталі про візит російського олігарха Абрамовича в Київ

21:45 10.06.2026 Ср
2 хв
В МЗС пожартували, що Абрамович дістався Києва не літаком
aimg Валерія Абабіна
Фото: Російський олігарх Роман Абрамович (Getty Images)

В українському МЗС прокоментували обставини травневого візиту російського олігарха Романа Абрамовича до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

Георгія Тихого запитали, хто організовував візит, як саме Абрамович добирався до Києва і з ким він зустрічався, окрім президента.

Речник МЗС ухилився від конкретної відповіді, але підтвердив один факт - олігарх потрапив до української столиці наземним транспортом.

"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича, ну, я вас тут нічим цікавим не здивую. А яка різниця? Це має якесь значення, як він їхав - поїздом, машиною чи як? Ну можна точно сказати, що не летів літаком, це, я думаю, очевидно", - сказав Тихий.

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Речник МЗС нагадав, що президент Володимир Зеленський уже відверто розповідав про сам контакт з російським олігархом.

"Можу просто сказати, що Президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість, наблизити мир. Якщо є можливість якось просунути вперед мирні зусилля, то Президент України буде її використовувати", - додав Тихий.

Нагадаємо, у травні 2026 року російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва, щоб особисто дізнатися позицію України щодо завершення війни.

В інтерв'ю Sky News Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем та уточнив, що той приїхав з ініціативи російської сторони і передав послання Володимира Путіна.

Раніше Зеленський на переговорах зі Стармером у Лондоні порушив питання грошей від продажу клубу "Челсі", які належали Абрамовичу.

Британський уряд зарезервував 2,4 млрд фунтів від цього продажу для гуманітарних потреб України, але кошти досі не передані.

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