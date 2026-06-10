МЗС розкрило деталі про візит російського олігарха Абрамовича в Київ

Георгія Тихого запитали, хто організовував візит, як саме Абрамович добирався до Києва і з ким він зустрічався, окрім президента.

Речник МЗС ухилився від конкретної відповіді, але підтвердив один факт - олігарх потрапив до української столиці наземним транспортом.

"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича, ну, я вас тут нічим цікавим не здивую. А яка різниця? Це має якесь значення, як він їхав - поїздом, машиною чи як? Ну можна точно сказати, що не летів літаком, це, я думаю, очевидно", - сказав Тихий.

Речник МЗС нагадав, що президент Володимир Зеленський уже відверто розповідав про сам контакт з російським олігархом.

"Можу просто сказати, що Президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість, наблизити мир. Якщо є можливість якось просунути вперед мирні зусилля, то Президент України буде її використовувати", - додав Тихий.