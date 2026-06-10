МИД раскрыл детали о визите российского олигарха Абрамовича в Киев

В украинском МИД прокомментировали обстоятельства майского визита российского олигарха Романа Абрамовича в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
Георгия Тихого спросили, кто организовывал визит, как именно Абрамович добирался в Киев и с кем он встречался, кроме президента.
Представитель МИД уклонился от конкретного ответа, но подтвердил один факт - олигарх попал в украинскую столицу наземным транспортом.
"Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича, ну, я вас здесь ничем интересным не удивлю. А какая разница? Это имеет какое-то значение, как он ехал - поездом, машиной или как? Ну можно точно сказать, что не летел самолетом, это, я думаю, очевидно", - сказал Тихий.
Представитель МИД напомнил, что президент Владимир Зеленский уже откровенно рассказывал о самом контакте с российским олигархом.
"Могу просто сказать, что Президент Украины использует каждую, даже малейшую возможность, приблизить мир. Если есть возможность как-то продвинуть вперед мирные усилия, то Президент Украины будет ее использовать", - добавил Тихий.
Напомним, в мае 2026 года российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев, чтобы лично узнать позицию Украины относительно завершения войны.
В интервью Sky News Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем и уточнил, что тот приехал по инициативе российской стороны и передал послание Владимира Путина.
Ранее Зеленский на переговорах со Стармером в Лондоне поднял вопрос денег от продажи клуба "Челси", которые принадлежали Абрамовичу.
Британское правительство зарезервировало 2,4 млрд фунтов от этой продажи для гуманитарных нужд Украины, но средства до сих пор не переданы.