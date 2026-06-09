Зеленський хоче гроші російського олігарха Абрамовича, щоб посилити ППО

Зеленський порушив зі Стармером питання грошей від продажу "Челсі" і запропонував спрямувати їх на закупівлю протиракетних систем для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Що сказав Зеленський

В інтерв'ю Guardian після переговорів у Лондоні президент розповів, що звернувся до Стармера з питанням про кошти від продажу "Челсі". За його словами, частина цих грошей могла б піти на закупівлю антибалістичних ракет через програму PURL.

"Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Росія почала цю війну - чому б не використати російські гроші?" - сказав він.

Зеленський також пожартував про зустріч з Абрамовичем у Києві минулого місяця. "Він не приніс цих грошей. Я сказав: нам потрібні ваші гроші", - розповів президент.

Що відбувається з грошима

Британський уряд зарезервував 2,4 мільярда фунтів від продажу "Челсі" для гуманітарних потреб України, але кошти досі не передані.

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Абрамович не виконав зобов'язання у встановлений термін - через суперечку щодо умов використання грошей. Британські чиновники готуються до можливого судового позову.

Стармер запевнив Зеленського, що докладає всіх зусиль.

"Я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це. Це складний момент", - передав слова прем'єра президент.