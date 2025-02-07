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Тихий про санкції США проти МКС: Україна продовжить співпрацювати з Гаагою в питанні війни

П'ятниця 07 лютого 2025 14:40
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Тихий про санкції США проти МКС: Україна продовжить співпрацювати з Гаагою в питанні війни Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, попри введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) з боку Сполучених Штатів Америки (США), продовжить співпрацювати з Гаагою в питанні притягнення до відповідальності російських злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час брифінгу.

Коментуючи введення американських санкцій проти МКС, Тихий заявив, що МКС ймовірно продовжить виконувати свої функції в питання притягнення російських злочинців до відповідальності. Київ, своєю чергою, й надалі співпрацюватиме з Гаагою, щоб ці справи просувались вперед.

"Я думаю, що рішення американські не пов’язані з українським контекстом. І ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії. І ми вважаємо МКС важливим інструментом в досягненні цих цілей", - додав він.

Речник МЗС також наголосив на важливості видачі більшої кількості ордерів на арешт з боку МКС в справах проти російських злочинців.

"Тобто багато роботи ще попереду і ми переконані, що ця робота з МКС триватиме", - відзначив він.

Санкції проти МКС

Вчора, 6 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження санкцій проти МКС через розслідування проти Ізраїля. До його інавгурації суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

МКС, своєю чергою, дорікнув Штатам й пообіцяв "продовжувати забезпечувати правосуддя".

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