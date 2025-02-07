Тихий о санкциях США против МУС: Украина продолжит сотрудничать с Гаагой в вопросе войны

Украина, несмотря на введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) со стороны Соединенных Штатов Америки (США), продолжит сотрудничать с Гаагой в вопросе привлечения к ответственности российских преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Комментируя введение американских санкций против МУС, Тихий заявил, что МУС вероятно продолжит выполнять свои функции в вопросе привлечения российских преступников к ответственности. Киев, в свою очередь, и в дальнейшем будет сотрудничать с Гаагой, чтобы эти дела продвигались вперед.

"Я думаю, что решения американские не связаны с украинским контекстом. И мы надеемся, что они не повлияют на возможность суда достичь справедливости и правосудия для жертв российской агрессии. И мы считаем МУС важным инструментом в достижении этих целей", - добавил он.

Представитель МИД также отметил важность выдачи большего количества ордеров на арест со стороны МУС в делах против российских преступников.

"То есть много работы еще впереди и мы убеждены, что эта работа с МУС будет продолжаться", - отметил он.