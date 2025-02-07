МКС відреагував на введення санкцій з боку США
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відреагував на введення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США) й пообіцяв "продовжувати забезпечувати правосуддя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"МКС засуджує видання Сполученими Штатами указу, який має на меті запровадити санкції проти його посадових осіб і завдати шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі. Суд твердо стоїть на сторожі своїх співробітників і обіцяє продовжувати забезпечувати правосуддя і давати надію мільйонам невинних жертв звірств по всьому світу", - заявив МКС.
Санкції проти МКС передбачають:
- заморозку активів;
- заборону на в'їзд до США посадовим особам, співробітникам МКС, а також членам їхніх сімей.
Імена осіб, проти яких США ввели санкції не були оприлюднені, втім, попередні обмеження за часів президента Дональда Трампа вводились проти прокурора МКС.
"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство і всі нації світу об'єднатися заради справедливості і фундаментальних прав людини", - додали в МКС.
Санкції проти МКС
Вчора, 6 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС через розслідування проти Ізраїлю. В указі Гаагу звинуватили у "небезпечному прецеденті".
Окремо додамо, що до другого президентського терміну Трампа, суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу за його дії щодо палестинців у секторі Газа після нападу ХАМАС на Ізраїль.
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