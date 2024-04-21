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У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з 8 членами екіпажу

Неділя 21 квітня 2024 02:56
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У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з 8 членами екіпажу Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Два гелікоптери ВМС Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані на південь від Токіо під час нічних навчань. Рятувальники шукають сімох зниклих, одного витягли з води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара повідомив журналістам, що два вертольоти SH-60K, які належали Морським силам самооборони і перевозили по чотири члени екіпажу кожний, втратили зв’язок увечері в суботу поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 кілометрів на південь від Токіо.

Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, але про його стан інформації наразі немає.

Причина аварії невідома, сказав міністр, додавши, що влада надає пріоритет рятувальній операції.

За словами Кіхари, рятувальники знайшли фрагменти, ймовірно, одного з SH-60K.

"Ми вважаємо, що вертольоти розбилися", - сказав він.

За словами очільника японського Міноборони, двомоторні багатофункціональні гелікоптери, розроблені Ігорем Сікорським і відомі як Seahawk, проводили нічні протичовнові тренування. Один втратив зв’язок о 10:38 вечора (13:38 за Гринвічем) після надсилання екстреного сигналу. Інший втратив зв'язок приблизно через 25 хвилин.

Нагадаємо, 8 квітня прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ і його країну до рішучих і несподіваних дій. Зокрема Японія прийняла рішення змінити свою оборонну позицію.

За кілька днів перед тим японський уряд через ситуацію в Україні запровадив заборону на експорт в Росію низки товарів, які сприяють зміцненню її промислової бази.

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